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Брат Уэйна

16.08.2017 12:30
Брат Уэйна

С конца июля активно циркулируют слухи об отказе Бена Аффлека сниматься в новом «Бэтмене», и теперь масла в огонь подлил брат актера, Кейси. По словам младшего Аффлека, Бен действительно не собирается возвращаться к образу Брюса Уэйна в грядущей сольной ленте о Тёмном Рыцаре.

«Мне кажется, он был неплохим Бэтменом, даже замечательным. Он показал настоящего героя, которому есть что сказать и над чем поработать. Но Бен, к сожалению, не будет сниматься в сольном “Бэтмене”. Разве для вас это стало новостью?», ‒ заявил Кейси в интервью с WEEI Sports Radio.

Режиссерское кресло блокбастера займет Мэтт РивзПланета обезьян: Война»), он же создает новую версию сценария вместе со своим соавтором Марком Бомбэком. Подробности об актерском составе не разглашаются. Появление в картине суперзлодея Дэфстроука в исполнении Джо Манганьелло также находится под вопросом.

Старт съемок «Бэтмена» намечен на начало 2018 года, точная дата премьеры всё еще неизвестна.

 

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