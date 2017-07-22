Годы рыцаря

Уход Бена Аффлека с поста режиссера нового «Бэтмена» повлек за собой слухи о вероятном отказе актера исполнять главную роль в фильме. Теперь же эти сообщения подтверждают источники THR, согласно которым Аффлек не вернется к образу Тёмного Рыцаря после релиза «Лиги Справедливости».

По информации издания, Warner Bros. в данный момент ведут поиск нового актера на роль Брюса Уэйна, который появится в сольном фильме от Мэтта Ривза (а возможно и целой Бэт-трилогии). Поскольку Аффлеку в этом году исполнилось уже 45 лет, студия не горит желанием делать ставку на немолодого Бэтмена (к моменту выхода трилогии актеру будет уже за 50), выглядящего заметно старше своих коллег по Лиге Справедливости. Поэтому, как сообщает источник THR, Уорнеры собираются распрощаться с Беном и сделать это с максимальным уважением к актеру и персонажу.

Сценарий блокбастера Мэтт Ривз переписывает с нуля вместе с Марком Бомбэком, работавшим над двумя частями «Планеты обезьян». Появление в картине суперзлодея Дэфстроука в исполнении Джо Манганьелло на данный момент находится под вопросом.

Старт съемок «Бэтмена» ожидается в 2018 году, точная дата премьеры по-прежнему не называется.