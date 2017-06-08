Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Древние и опасные.
10 лучших говорящих экранных драконов
Все работы хороши?
60 ранних профессий голливудских звезд
Ускользнувшая красота.
10 фильмов из 2000-х, где засветились Башни-близнецы
Успеть к премьере.
12 идей, добавленных в фильмы в последний момент
Большая опасность малого экрана.
10 актеров, которые едва не погибли на съемках сериалов
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Целуя Аманет

08.06.2017 16:20
Целуя Аманет

Universal опубликовали горячий отрывок из шпионского триллера «Взрывная блондинка» с участием Шарлиз Терон и Софии Бутеллы. На экраны киноадаптация графического романа «Самый холодный город» попадет 27 июля.

Сюжет посвящен временам холодной войны, когда агент британской разведки Лоррейн Броутон (Терон) прибывает в Западный Берлин, чтобы расследовать убийство коллеги. Это официальная версия событий, настоящее же задание – найти пропавший список двойных агентов, из-за которого и был убит её друг. Для этого героиня объединяет свои силы с Дэвидом Персивалем (МакЭвой) – начальником местной резидентуры, который поможет Лоррейн выжить в смертоносных шпионских играх.

Режиссерское кресло занял Дэвид ЛейтчДжон Уик», «Дэдпул 2»), автором сценария выступил Курт Йонстад («300 спартанцев», «Последняя фотография»). В каст ленты также вошли Джеймс МакЭвой, Джон ГудманТоби Джонс, Эдди Марсан и Джеймс Фолкнер.

 

 
 5

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

07.06.2017
Шарлиз Терон на новом постере экшена «Взрывная блондинка».
01.06.2017
Отрывок из экшена «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон.
20.05.2017
Промо-ролик экшена «Взрывная блондинка» с Шарлиз Терон.
23.04.2017
Свежие кадры из «Взрывной блондинки» с Шарлиз Терон.
11.04.2017
Второй трейлер «Атомной Блондинки» с Шарлиз Терон.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 худших экранных учителей 10 худших экранных учителей
15 западных фильмов, снимавшихся в России 15 западных фильмов, снимавшихся в России
15 самых сексапильных киномонстров 15 самых сексапильных киномонстров
10 лучших западных заставочных песен мультсериалов 1980-1990-х 10 лучших западных заставочных песен мультсериалов 1980-1990-х
12 французских франшиз, очаровавших мир 12 французских франшиз, очаровавших мир
12 российских ремейков иностранных кинокартин 12 российских ремейков иностранных кинокартин

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть