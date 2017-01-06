Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Только для ваших глаз.
10 самых неподходящих фильмов для семейного просмотра
Воспоминания о будущем.
10 лучших отечественных фантастических фильмов и сериалов
Все оттенки любви.
12 причудливых кинофильмов по мотивам «Ромео и Джульетты»
Выпьем, няня! Где же кружка?
15 праздничных алкогольных киноигр
Большее – враг огромного.
10 самых больших киномонстров
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Часы Асгарда

06.01.2017 08:00
Часы Асгарда

Marvel Studios поделились новой фотографией со съемочной площадки фильма «Тор 3: Рагнарёк», а также описанием сюжета супергеройской картины, созданной режиссером Тайкой Вайтити.

Тор (Крис Хемсворт) заключен на другом конце вселенной без своего могучего молота и пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы (Кейт Бланшетт). Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Марк Руффало).

Также в третьем «Торе» появятся Карл Урбан, Тесса Томпсон, исполняющая роль Валькирии, Джефф Голдблюм, примеривший на себя образ Грандмастера – персонажа, командующего боями на планете Сакаар, и Сэм Нилл, чья камео-роль тщательно скрывается.

Выход «Тора 3: Рагнарёк» в широкий прокат ожидается 3 ноября.

 

 5

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
25.12.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →
показать еще

Новости по теме

02.01.2017
Доктор Стрэндж появится в блокбастере «Тор 3: Рагнарёк».
20.12.2016
Тайка Вайтити о месте действия «Тора 3: Рагнарёк».
03.12.2016
Первый постер блокбастера «Тор 3: Рагнарёк».
28.10.2016
Видео со съемок «Тора 3: Рагнарёк».
16.10.2016
Кейт Бланшетт о Тайке Вайтити и «Торе 3: Рагнарёк».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Эволюция костюма Бэтмена на ТВ и в кино Эволюция костюма Бэтмена на ТВ и в кино
10 фильмов о злобных растениях 10 фильмов о злобных растениях
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы ноября 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы ноября 2014 года
10 биографических фильмов о богатейших людях 10 биографических фильмов о богатейших людях
13 самых пугающих детей в кино 13 самых пугающих детей в кино
13 способов встретить конец света 13 способов встретить конец света

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть