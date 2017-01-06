Часы Асгарда

Marvel Studios поделились новой фотографией со съемочной площадки фильма «Тор 3: Рагнарёк», а также описанием сюжета супергеройской картины, созданной режиссером Тайкой Вайтити.

Тор (Крис Хемсворт) заключен на другом конце вселенной без своего могучего молота и пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы (Кейт Бланшетт). Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Марк Руффало).

Также в третьем «Торе» появятся Карл Урбан, Тесса Томпсон, исполняющая роль Валькирии, Джефф Голдблюм, примеривший на себя образ Грандмастера – персонажа, командующего боями на планете Сакаар, и Сэм Нилл, чья камео-роль тщательно скрывается.

Выход «Тора 3: Рагнарёк» в широкий прокат ожидается 3 ноября.