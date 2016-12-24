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Чудо-авторы

24.12.2016 13:41
Чудо-авторы

Режиссер Дени Вильнёв уже пообещал нам минимум компьютерной графики в «Бегущем по Лезвию 2049», теперь это подтвердил и Райан Гослинг. В беседе с EW актер также отметил уникальность работы Вильнёва, похвалил оператора Роджера Дикинса и рассказал об ошеломительном масштабе грядущей sci-fi ленты. 

«Практические эффекты просто невероятны. Я был действительно поражен их масштабом, точностью, как и красотой» – говорит Гослинг. «Думаю, если загадать на Рождество самого лучшего (по всем параметрам) режиссера, то Санта-Клаус точно принесет под ёлочку Дени Вильнёва!».

Похвалы от актера удостоился и оператор Дикинс, также трудившийся с Вильнёвом над «Пленницами» и «Убийцей»: «Роджер – мастер своего дела. Если бы существовала специальная гора Рашмор для операторов, то его портрет был бы высечен на ней точно по центру. Дикинс творит скромно, незаметно, но его картинка позволяет понять очень многое. Даже если ты просто запечатлен на кадрах, снятых Роджером, то половина работы, считай, уже сделана».

После событий первой части прошло 30 лет. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос то, что осталось от общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего блэйд-раннера, пропавшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас, Дэйв Баутиста, Маккензи Дэвис, Сильвия Хукс, Ленни Джеймс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян и Карла Джури

Премьера «Бегущего по Лезвию 2049» состоится 5 октября 2017 года.

 

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