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Цифровой разум

26.01.2017 08:30
Цифровой разум

Paramount поделились свежим тизером и постером киберпанковского блокбастера «Призрак в доспехах». В актерский состав голливудской адаптации культовой манги вошли Скарлетт Йоханссон, Такеши Китано и Йохан Филип Асбек.

Йоханссон воплощает образ бравого Майора (в оригинале Мотоко Кусанаги) – киборга на службе правительства Японии. Она и её коллеги из Девятого Отдела охотятся за таинственным врагом, единственной целью которого является уничтожение достижений компании Hanka Robotics в кибертехнологиях.

Каст фильма также включает в себя Майкла ПиттаМайкла Уинкотта, Жюльет Бинош, Каори Момои и Чина Ханя. Режиссером выступил Руперт Сандерс, а над сценарием работали Джонатан Херман и Джейми Мосс.

Отечественный релиз «Призрак в доспехах» ожидается 30 марта.

 

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