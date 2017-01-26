Цифровой разум

Paramount поделились свежим тизером и постером киберпанковского блокбастера «Призрак в доспехах». В актерский состав голливудской адаптации культовой манги вошли Скарлетт Йоханссон, Такеши Китано и Йохан Филип Асбек.
Йоханссон воплощает образ бравого Майора (в оригинале Мотоко Кусанаги) – киборга на службе правительства Японии. Она и её коллеги из Девятого Отдела охотятся за таинственным врагом, единственной целью которого является уничтожение достижений компании Hanka Robotics в кибертехнологиях.
Каст фильма также включает в себя Майкла Питта, Майкла Уинкотта, Жюльет Бинош, Каори Момои и Чина Ханя. Режиссером выступил Руперт Сандерс, а над сценарием работали Джонатан Херман и Джейми Мосс.
Отечественный релиз «Призрак в доспехах» ожидается 30 марта.
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