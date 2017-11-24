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Новости кино

Цвета Сакаара

24.11.2017 16:35
Цвета Сакаара

В Сеть просочились кислотные постеры к блокбастеру «Тор: Рагнарёк» от Mondo, а также порция концепт-артов с участием персонажей Криса Хемсворта, Тома ХиддлстонаДжеффа Голдблюма и других.

Сюжет кинокомикса от режиссера Тайки Вайтити рассказывает о том, как заключенный на варварской планете Сакаар Тор без своего молота Мёльнира пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы (Кейт Бланшетт). Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Марк Руффало).

Сценарий картины написал Эрик Пирсон по сюжету Крэйга КайлаКристофера Йоста и Стефани Фольсом. Также в состав третьего «Тора» вошли Тесса Томпсон (Валькирия), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Энтони Хопкинс(Один), Идрис Эльба (Хеймдалл), Рэй Стивенсон (Вольштагг), Карл Урбан (Палач Скурдж), Клэнси Браун (Суртур), Рэйчел Хаус (Топаз), сам Тайка Вайтити (гладиатор Корг), а также Сэм НиллЛюк Хемсворт и Мэтт Дэймон, получившие камео.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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