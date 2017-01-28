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Цветочки Фрэнка

28.01.2017 14:30
Цветочки Фрэнка

В Сеть просочились свежие фотографии со съемочной площадки супергеройского сериала Netflix «Каратель», входящего в киновселенную Марвел. К образу титульного персонажа вернется Джон Бернтал.

Детали сюжета пока что не называются. В актерский состав вошли Бен Барнс, Эбон Мосс-Бакрак, Дебора Энн Уолл, Эмбер Рева, Дэниэл Уэббер, Джейсон Р. Мур, Пол Шульц, Джэйми Рэй Ньюман и Майкл Нэтансон. Шоураннером проекта назначен Стив Лайтфут – исполнительный продюсер «Ганнибала».

Премьера 6-серийного спин-оффа ожидается в этом году.

 

 

 

 

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