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Новости кино

Давление прошлого

02.01.2017 09:30
Давление прошлого

Вышел новый промо-ролик эротической мелодрамы «На пятьдесят оттенков темнее», продолжения ленты «Пятьдесят оттенков серого» с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях. Киноадаптация одноименной книги Э.Л. Джеймс окажется на экранах в начале февраля.

Анастейша «Ана» Стил (Джонсон) пытается наладить свою жизнь и двигаться дальше после расставания с Кристианом Греем (Дорнан). Но испытывающий боль от разлуки Кристиан убеждает Ану попробовать восстановить отношения на ее условиях. И когда у пары уже начинает все налаживаться, полное мрачных тайн прошлое Кристиана угрожает разделить влюбленных навсегда.

В режиссерском кресле находится Джеймс Фоули, который снимет также и третью часть – «Пятьдесят оттенков свободы». Сценаристом выступил Найл Леонард, муж писательницы Э.Л. Джеймс. В актерском составе задействованы Ким БейсингерХью ДэнсиМарша Гей ХарденТайлер ХеклинРита Ора и другие.

Российская премьера ленты намечена на 9 февраля 2017 года.

 

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