Давление прошлого

Вышел новый промо-ролик эротической мелодрамы «На пятьдесят оттенков темнее», продолжения ленты «Пятьдесят оттенков серого» с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях. Киноадаптация одноименной книги Э.Л. Джеймс окажется на экранах в начале февраля.

Анастейша «Ана» Стил (Джонсон) пытается наладить свою жизнь и двигаться дальше после расставания с Кристианом Греем (Дорнан). Но испытывающий боль от разлуки Кристиан убеждает Ану попробовать восстановить отношения на ее условиях. И когда у пары уже начинает все налаживаться, полное мрачных тайн прошлое Кристиана угрожает разделить влюбленных навсегда.

В режиссерском кресле находится Джеймс Фоули, который снимет также и третью часть – «Пятьдесят оттенков свободы». Сценаристом выступил Найл Леонард, муж писательницы Э.Л. Джеймс. В актерском составе задействованы Ким Бейсингер, Хью Дэнси, Марша Гей Харден, Тайлер Хеклин, Рита Ора и другие.

Российская премьера ленты намечена на 9 февраля 2017 года.