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Декатлон Таноса

11.07.2017 20:00
Декатлон Таноса

Помимо Питера Паркера в блокбастере «Мстители: Война бесконечности» появится еще один персонаж из «Человека-паука: Возвращение домой» – мелькнувшая в нескольких сценах одноклассница Паркера по имени Салли.

«Я сыграла не только в “Возвращении домой”, но также и в “Мстителях: Война бесконечности”», – рассказала исполнительница роли Салли Изабелла Амара. «Они снимают обе части друг за другом, но я появлюсь только в первой». Об участии каких-либо других персонажей «Человека-паука» в «Войне бесконечности» на данный момент неизвестно.

Российская премьера третьих «Мстителей» состоится 3 мая 2018 года.

 

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