Дело Корнелла

Оскароносный актер Махершала Али («Лунный свет», «Люк Кейдж») рассматривается на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива» (который HBO пока что так и не анонсировали официально).

В конце марта стала известно, что шоураннер сериала Ник Пиццолатто активно работает над продолжением и уже написал сценарии для двух новых эпизодов. Вместе с Пиццолатто над третьим сезоном трудится Дэвид Милч («Дэдвуд», «Полиция Нью-Йорка», «Фарт»).