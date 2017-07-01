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Новости кино

Дело Корнелла

01.07.2017 13:00
Дело Корнелла

Оскароносный актер Махершала АлиЛунный свет», «Люк Кейдж») рассматривается на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива» (который HBO пока что так и не анонсировали официально).

В конце марта стала известно, что шоураннер сериала Ник Пиццолатто активно работает над продолжением и уже написал сценарии для двух новых эпизодов. Вместе с Пиццолатто над третьим сезоном трудится Дэвид МилчДэдвуд», «Полиция Нью-Йорка», «Фарт»). 

 

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