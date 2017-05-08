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Деньги Квилла

08.05.2017 12:00
Деньги Квилла

Сиквел «Стражей Галактики» уверенно стартовал в домашнем прокате, собрав за дебютный уик-энд в США $145 миллионов и попав на первую строчку топа американского бокс-офиса.

Зарубежный прокат на данный момент принес супергеройскому блокбастеру Марвел $283 миллиона. Лидер трех прошлых недель, «Форсаж 8», переместился на вторую строчку, принеся дополнительные $8,5 миллиона (суммарные сборы с учетом зарубежных – $1,16 миллиарда). На третье место поднялся «Босс-молокосос», заработавший еще $6,2 миллиона (общие сборы – $434,9 миллиона).

 

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