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Дети Наоми

05.05.2017 12:15
Дети Наоми

Свежий постер драмы «Книга Генри» режиссера Колина Треворроу («Мир Юрского периода»). В центре сюжета находится мать-одиночка (Наоми Уоттс), работающая официанткой в придорожном кафе и воспитывающая двух сыновей, один из которых оказывается гением.

В актерский состав также входят Ли ПейсДжейкоб Тремблэ, Сара Силверман, Дин Норрис, Бобби Мойнихэн, Джексон Николл и другие. Над сценарием работал комикс-автор и создатель остросюжетных бестселлеров Грегг Хервиц.

В американском прокате «Книга Генри» окажется 16 июня, дата российского релиза не называется.

 

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