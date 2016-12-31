Долгая дорога

Давно мы не видели Кевина Костнера в режиссерском кресле: свой третий и последний на данный момент фильм в качестве постановщика он выпустил в 2003 году. Теперь же, как утверждает Кевин, он вернулся к жанру вестерна и снимает 10-часовую масштабную картину, которая будет разбита на 4 части.

«Да, сейчас работаю над одним проектом, длится 10 часов, как вам? Наверное, я сделаю из него три отдельных фильма, хотя и четвертая часть там тоже есть, это настоящая сага. Подумываю отправить их на ТВ, или, возможно, буду выпускать в прокат по одной картине раз в полгода, получится масштабный вестерн, вроде связанных друг с другом “Жана Де Флоретта” и “Манона с источников”, их очень интересно смотреть.

Также я работаю над еще одним вестерном, сценарий к которому я пишу вместе с несколькими авторами. Свою вторую половину карьеры я хочу провести, больше занимаясь режиссурой. Я уже неоднократно отдавал проекты другим режиссерам, которые, как мне казалось, могли лучше меня справиться с этой работой. Но теперь члены родственники постоянно твердят: “тебе нужно самому снимать фильмы, которые тебе нравятся”. В общем, этим я и займусь», – заявил Костнер.

Первым опытом в режиссуре для Кевина стал «Танцующий с волками», номинированный на премию «Оскар» в 12 категориях и получивший 7 статуэток, в том числе как «Лучший фильм» и лучшая режиссерская работа. Последовавший за ним «Почтальон» оказался провальным как с финансовой точки зрения, так и по мнению критиков. Тем не менее, вестерн «Открытый простор» стал гораздо успешнее предыдущей ленты Костнера и проложил дорогу для нового проекта.