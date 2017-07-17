Долина счастья

Аль Пачино на первом фото со съемок биографической драмы о легендарном футбольном тренере Джо Патерно. Режиссерское кресло проекта занимает Барри Левинсон («Человек дождя», «Плутовство»).

В основу сюжета фильма легла книга, написанная автором всемирно известного журнала Sports Illustrated Джо Поснански. Джо Патерно тренировал футболистов сборной Университет штата Пенсильвания на протяжении 46 лет, которым удалось поставить рекорд по количеству одержанных побед. Патерно был уволен в 2011 году из-за скандала на сексуальной почве: следствию удалось выяснить выяснилось, что он знал о противозаконных действиях своего помощника Джерри Сандаски, который совращал 15-летних подростков в душевых комнатах в течение десяти лет, но никак этому не препятствовал. Так блистательная карьера Патерно закончилась болезненным падением с высоты достигнутых успехов, и утром 22 января 2012 года легендарный тренер скончался.

Экранную компанию Аль Пачино составят Энни Пэрисс, Грег Гранберг, Райли Кио, Джок МакКиссик и Кэти Бэйкер. На широкие экраны пока что безымянный байопик попадет в 2018-м году.