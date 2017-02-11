Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Без поллитры не разобраться.
10 случаев, когда актеры напивались, чтобы сыграть свою роль
Видения прошлого.
10 лучших отечественных исторических сериалов
Это какая-то ошибка….
10 глупейших ляпов в знаменитых фильмах
Боевое зверье.
10 лучших фильмов о войнах с природой
Бессильная злоба.
7 нелепейших злодеев
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Дом вампира

11.02.2017 16:35
Дом вампира

Ларс фон Триер на первом кадре из своего нового проекта – претенциозного триллера «Дом, который построил Джек» с Мэттом Диллоном в главной роли. Фото отсылает к мистической ленте «Вампир» от одного из самых любимых режиссеров Триера, датчанина Карла Теодора Дрейера.

Действие картины Ларса фон Триера развернется в Вашингтоне и будет посвящено 12 годам из жизни серийного убийцы Джека (Диллон), который сам же и поведает свою историю от первого лица. Всего главных героев будет шестеро: двое мужчин и четыре женщины. В актерском составе сейчас также значится Бруно Ганц.

«Такого фильма о серийных убийцах вы еще не видели», – заявляет Луиз Вест, продюсер из Zentropa. «Ларс собирается видоизменять фильм между периодами съемок, потому что по завершению он начнет работать над монтажом ленты и постарается по-разному скомбинировать сцены убийств».

Вест поясняет, что Триер хочет использовать различные техники съемки для соединения нескольких историй убийств: «Он называет их “пятью инцидентами”, по сути являющимися делами об убийствах, между которыми Ларс сделает несколько отступлений и с их помощью соберет воедино сюжет, как это было в “Нимфоманке».

На широких экранах «Дом, который построил Джек» окажется в 2018 году.

 

Опрос Film.ru

?
Понравился ли вам первый кадр из фильма «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Кино с пистолетом у виска
30.01.2008

Кино с пистолетом у виска

Самый циничный европейский режиссер, автор «Танцующей в темноте», «Идиотов» и «Догвиля», рассказывает о самом циничном европейском режиссере – читайте отрывки из книги «Ларс фон Триер:...  →
Ларс фон Триер: "Я думаю не о публике, а о себе" (Наталия Хлюстова, "Русский Newsweek")
04.04.2007
Наталия Хлюстова, "Русский Newsweek"

Ларс фон Триер: «Я думаю не о публике, а о себе»

Перед российской премьерой «Самого главного босса» с самым большим кинобоссом и уж точно самым главным киноноватором Европы побеседовала корреспондент «Русского Newsweek» Наталия Хлюстова.  →
Танцующий в темноте (Валерий Кичин, "Российская газета")
03.05.2006
Валерий Кичин, "Российская газета"

Танцующий в темноте

О Ларсе фон Триере пишут либо «гений», либо «шарлатан». Он не то и не другое. Он - талант, павший жертвой комплексов и фобий, персонаж истории кино и герой истории болезни. Он - дитя безвременья,...  →
Фоторепортаж: Канны-2011
19.05.2011

Фоторепортаж: Канны-2011

Презентация и премьера фильма «Меланхолия». Режиссер Ларс фон Триер и исполнительницы главных ролей Шарлотта Генсбур и Кирстен Данст на презентации и премьере научно-фантастической драмы «Меланхолия».  →
показать еще

Новости по теме

27.12.2016
Постеры нового фильма Ларса фон Триера.
24.12.2016
Первый постер нового фильма Ларса фон Триера.
02.11.2016
Мэтт Диллон сыграет в новом фильме фон Триера.
15.05.2016
Подробности о новом проекте фон Триера.
02.09.2014
Режиссер «Нимфоманки» и «Меланхолии» поставит англоязычный сериал.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

12 скучных фильмов, которые пересматривают только из-за обнаженки 12 скучных фильмов, которые пересматривают только из-за обнаженки
13 безумных ученых в кино и на ТВ 13 безумных ученых в кино и на ТВ
9 секс-скандалов с утекшими фото и видео 9 секс-скандалов с утекшими фото и видео
10 самых смешных и остроумных супергероев 10 самых смешных и остроумных супергероев
16 лиц Евгения Миронова 16 лиц Евгения Миронова
13 камео, ставших классикой кино 13 камео, ставших классикой кино

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть