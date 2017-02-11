Дом вампира

Ларс фон Триер на первом кадре из своего нового проекта – претенциозного триллера «Дом, который построил Джек» с Мэттом Диллоном в главной роли. Фото отсылает к мистической ленте «Вампир» от одного из самых любимых режиссеров Триера, датчанина Карла Теодора Дрейера.

Действие картины Ларса фон Триера развернется в Вашингтоне и будет посвящено 12 годам из жизни серийного убийцы Джека (Диллон), который сам же и поведает свою историю от первого лица. Всего главных героев будет шестеро: двое мужчин и четыре женщины. В актерском составе сейчас также значится Бруно Ганц.



«Такого фильма о серийных убийцах вы еще не видели», – заявляет Луиз Вест, продюсер из Zentropa. «Ларс собирается видоизменять фильм между периодами съемок, потому что по завершению он начнет работать над монтажом ленты и постарается по-разному скомбинировать сцены убийств».



Вест поясняет, что Триер хочет использовать различные техники съемки для соединения нескольких историй убийств: «Он называет их “пятью инцидентами”, по сути являющимися делами об убийствах, между которыми Ларс сделает несколько отступлений и с их помощью соберет воедино сюжет, как это было в “Нимфоманке”».



На широких экранах «Дом, который построил Джек» окажется в 2018 году.