Дорожный блок

Канал AMC поделился отрывком из премьерного эпизода второй половины 7 сезона «Ходячих мертвецов», в котором Рик со своей группой наткнется на необычное дорожное препятствие.

Команда Рика столкнется с пониманием того, что мир уже не тот, что был раньше – он гораздо больше, чем они могли себе представить. И хотя у них есть одна четкая цель: свергнуть Нигана (Джеффри Дин Морган), добиться этого будет нелегко. Для победы жителям Александрии придется заручиться поддержкой обитателей Королевства и Хиллтопа, однако их лидеры, Иезекииль и Грегори, не хотят кровопролития. Но чтобы убедить их, нужно нечто посерьезнее, чем красивые речи. Вскоре Рик и его группа отправятся на поиски оружия, припасов и новых бойцов.

Нам предстоит встретить множество новых персонажей в самых невероятных местах. Команде Рика придется пройти такие испытания, с которыми герои никогда не сталкивались ранее. Также их ждет неожиданное предательство от людей, когда-то казавшихся им надежными. Но Рик по-прежнему уверен в том, что его группе, сплотившейся с другими выжившими, удастся добиться общей цели и победить Нигана. Но никакие планы не смогут по-настоящему подготовить их к тотальной войне с армией Нигана.

Премьера 9 серии под названием «Камень на дороге» запланирована на 12 февраля.