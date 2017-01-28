Драма в банке

Режиссер Роберт Будро снимет картину «Стокгольм» по мотивам знаменитого ограбления шведского банка, произошедшего в 1973 году и давшего жизнь термину «стокгольмский синдром». На главные роли утверждены Итан Хоук и Нуми Рапас.

В августе 73-го беглый преступник Ян-Эрик Ульссон захватил стокгольмский банк «Kreditbanken», взяв в плен 4 заложников. Через несколько дней Ульссон был обезврежен, однако пленные заступились за грабителя и его сообщника, осудив действия полиции. Позднее у одного из нападавших даже завязались дружеские отношения с бывшей заложницей Кристин Энмарк.

История привела к возникновению популярного в психологии термина, описывающего необычное поведение жертвы, которая отождествляет себя с захватчиком и оправдывает его мотивы.

Ранее Хоук снимался у Роберта Будро в биографической драме «Рожденный для грусти». Съемочный процесс «Стокгольма» стартует в апреле, дата выхода в широкий прокат не разглашается.