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Новости кино

Друг слоненка

16.07.2017 19:30
Друг слоненка

Тим Бёртон на фотографии со съемочной площадки киноадаптации «Дамбо» от Walt Disney Pictures. Главные роли в картине исполняют Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни ДеВито и Ева Грин.

Оригинальный «Дамбо» был выпущен в 1941 году и стал четвертым полнометражным мультфильмом студии. В центре сюжета находится цирковой слоненок с необычайно большими ушами, из-за которых над ним издеваются остальные обитатели цирка. Но вскоре Дамбо обнаруживает, что он может использовать свои уши для того, чтобы летать.

Картина Бёртона представит собой смесь компьютерной графики и игровой картины. За написание сценария отвечает Эрен Крюгер, работавший над «Трансформерами» и «Братьями Гримм».

На широких экранах «Дамбо» окажется 29 марта 2019 года.

 

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