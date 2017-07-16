Друг слоненка

Тим Бёртон на фотографии со съемочной площадки киноадаптации «Дамбо» от Walt Disney Pictures. Главные роли в картине исполняют Колин Фаррелл, Майкл Китон, Дэнни ДеВито и Ева Грин.

Оригинальный «Дамбо» был выпущен в 1941 году и стал четвертым полнометражным мультфильмом студии. В центре сюжета находится цирковой слоненок с необычайно большими ушами, из-за которых над ним издеваются остальные обитатели цирка. Но вскоре Дамбо обнаруживает, что он может использовать свои уши для того, чтобы летать.

Картина Бёртона представит собой смесь компьютерной графики и игровой картины. За написание сценария отвечает Эрен Крюгер, работавший над «Трансформерами» и «Братьями Гримм».

На широких экранах «Дамбо» окажется 29 марта 2019 года.