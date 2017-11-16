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Другой уровень

16.11.2017 14:10
Другой уровень

Актер Стефан Капичич, играющий Колосса в «Дэдпуле 2» (накануне обзавелся первым тизером), обсудил с The Hollywood Reporter развитие мутантки Сверхзвуковой Боеголовки из команды Людей Икс, которая больше не является ученицей его персонажа.

«Прогресс на лицо, думаю, вы и сами это заметили. Она больше не моя подопечная и даже достигла нового уровня как Иксмен. Это касается не только её причёски, но и всех черт характера… Я рад, что она смогла прокачаться сразу по нескольким параметрам», ‒ говорит Капичич.

Продолжение блокбастера о болтливом наёмнике Уэйде Уилсоне в исполнении Райана Рейнольдса окажется в прокате 31 мая 2018 года.

 


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