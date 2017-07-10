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Дуэль 2049

10.07.2017 18:00
Дуэль 2049

Empire опубликовали новый кадр из sci-fi ленты Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» с участием вечно враждующих персонажей Райана Гослинга и Харрисона Форда.

Действие «Бегущего по лезвию 2049» развернется спустя 30 лет после событий первой картины. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред ЛетоРобин РайтАна де АрмасДэйв БатистаМаккензи ДэвисСильвия ХуксЛенни ДжеймсБаркхад АбдиХиам АббассДавид ДастмалчянКарла Джури и Эдвард Джеймс Олмос.

На широкие экраны киберпанковская картина попадет 5 октября.

 

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