Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Смотрите, кто поет!
10 «неожиданных» голливудских певцов
Скрипач не нужен!
10 самых ненужных ремейков
Повелители технологий.
7 компьютерных гениев современности, засветившихся в кино
Природа возьмет свое.
12 картин, основой для которых стали реальные природные катастрофы
Этот неловкий момент.
10 конфузов, случившихся со звездами во время съемок секс-сцен
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Экзо-пространство

02.07.2017 08:30
Экзо-пространство

Пять новых отрывков из фэнтези «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона. Сюжет основан на классической серии sci-fi комиксов и повествует о миссии двух космических оперативников в исполнении Кары Делевинь и Дэйна ДеХаана в межгалактический мегаполис Альфа.

Валериан (ДеХаан) и Лаурелин (Делевинь) в XXVIII веке исследуют столицу тысячи миров, на предмет того, могут ли местные жители принести вред Земле. В этом огромном городе, разделенном на множество секторов, сошлись представители со всех уголков необъятной Вселенной, чтобы при помощи своих знаний и эксклюзивных технологий творить благо в населенном космосе. Но среди 17 миллионов его населяющих существ есть и такие, кто преследует совсем иные цели. Именно с ними призваны бороться наши герои. Валериан и его напарница должны выследить и обезвредить преступников до того, как они окрепнут и начнут творить свои злые дела.

Актерский состав также включает в себя Рианну, Итана Хоука, Джона Гудмана, Рутгера Хауэра и Клайва Оуэна. На экранах кинотеатров кинокомикс окажется с 10 августа.

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Мы знаем кунг-фу!. 10 будущих западных лент с китайским участием (Борис Иванов, Film.ru)
17.02.2017
Борис Иванов, Film.ru

Мы знаем кунг-фу!

В Китае живет больше зрителей, чем в любой другой стране мира. Поэтому покорение китайского кинорынка исключительно важно для любой амбициозной кинематографии  →
Рискованный бизнес. 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате (Евгений Ухов, Film.ru)
09.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рискованный бизнес

В наступившем году нас ожидают сразу несколько больших проектов, чьи сомнительные успехи можно предсказать уже сейчас. И мы осмелимся уже сейчас выписать кое-кому «черную метку»  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Дайджест новостей за неделю 07.11-13.11. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
13.11.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 07.11-13.11

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
показать еще

Новости по теме

19.06.2017
Видео о создании кинокомикса «Валериан» Люка Бессона.
12.06.2017
Новый промо-ролик кинокомикса «Валериан» от Люка Бессона.
24.05.2017
Новый трейлер фэнтези-ленты «Валериан» Люка Бессона.
23.05.2017
Зарубежные постеры кинокомикса «Валериан» Люка Бессона.
02.05.2017
Персонажные постеры кинокомикса «Валериан» Люка Бессона.

 

Свежие рецензии


Главное

Одно лицо!
08:00
Одно лицо!
10 актеров, которые играли одни и те же роли в не связанных фильмах
Эта песня хороша, начинай сначала
01.07
Эта песня хороша, начинай сначала
10 грядущих сиквелов, которые послужат началом перезагрузки франшиз
Выживает сильнейший!
30.06
Выживает сильнейший!
10 лучших фильмов о вынужденной войне всех против всех
Сладость или гадость?
29.06
Сладость или гадость?
13 лучших мультяшных злодеев
Хищные вещи века
27.06
Хищные вещи века
Топ-10 вымышленных брендов в кинематографе
Руки моей здесь не будет!
26.06
Руки моей здесь не будет!
10 сценаристов, отказавшихся от фильмов по своему скрипту
Кинопремьеры месяца. Июль
25.06
Кинопремьеры месяца. Июль
10 главных фильмов июля 2017 года
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 самых причудливых и запоминающихся речей лауреатов «Оскара» 10 самых причудливых и запоминающихся речей лауреатов «Оскара»
20 лучших приключенческих фильмов 20 лучших приключенческих фильмов
17 фильмов со сценами кастрации 17 фильмов со сценами кастрации
9 «экстремальных» ролей, сыгранных «приличными» актерами 9 «экстремальных» ролей, сыгранных «приличными» актерами
12 самых забавных отсылок к «Звездным войнам» в других фильмах 12 самых забавных отсылок к «Звездным войнам» в других фильмах
8 киносиквелов, не сумевших добраться до экрана 8 киносиквелов, не сумевших добраться до экрана

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть