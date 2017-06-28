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Ёлочный отрыв

28.06.2017 19:30
Ёлочный отрыв

Первый бесцензурный трейлер отвязной комедии «Рождество очень плохих мамочек» – продолжения «Очень плохих мамочек» с Милой КунисКристен Белл и Кэтрин Хан в главных ролях.

Мам центральных героинь сыграли Сьюзен СарандонКристин Барански и Шерил Хайнс. Постановкой и написанием сценария сиквела занимались Джон Лукас и Скотт МурМальчишник в Вегасе»). Вышедшая прошлым летом комедия про трех женщин, на время освободившихся от рутинных семейных обязанностей и ушедших в дичайший отрыв, собрала $180 миллионов при бюджете в $20 миллионов.

Кроме того, STX Entertainment выпустят спин-офф под названием «Очень плохие папочки». Однако и это не всё: компания хочет снять еще несколько ответвлений, плюс телевизионное реалити-шоу, специальный короткометражный цифровой контент, а также запустить серию фирменных товаров.

«Рождество очень плохих мамочек» окажется в отечественном прокате 30 ноября.

 
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