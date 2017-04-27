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Форсаж Скотта

27.04.2017 16:00
Форсаж Скотта

Опубликован новый постер экшен-ленты «Угонщики» режиссера Антонио НегретаТранзит»). Сюжет посвящен двум братьям-авантюристам в исполнении Скотта Иствуда и Фредди Торпа.

Два автомобильных вора, братья Эндрю и Гаррет Фостеры, специализируются на угоне самых роскошных и дорогих машин. Однажды Фостерам предлагают украсть Bugatti 1937 года, оцениваемый в миллионы евро, поэтому братья отправляются на юг Франции. Но в итоге Эндрю и Гаррет оказываются пойманы местным криминальным авторитетом по имени Джакомо Морье (Симон Абкарян), которому и принадлежит раритетная Бугатти. В обмен на их жизни Морье предлагает братьям обокрасть его заклятого врага Макса Клемпа (Фабиан Волром), угнав самую ценную машину гангстера – Ferrari 250 GTO 1962-го года выпуска.

Также в актерский состав ленты входят Ана де АрмасКлеменс ШикДжая УайссМусса Мааскри, Джошуа Фитусси и другие. Сценарий написали Майкл Брандт и Дерек ХаасОсобо опасен», «Двойной форсаж»).

На российских экранах «Угонщики» окажутся 20 июля.

 

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