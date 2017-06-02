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Новости кино

Гангстер во фраке

02.06.2017 11:15
Гангстер во фраке

Похоже, что киновселенная DC скоро обзаведется исполнителем роли суперзлодея Пингвина: актер Джош ГэдКрасавица и чудовище») уже несколько недель дразнит фанатов намеками, а накануне опубликовал вот такое фото с президентом DC Films Джеффом Джонсом и продюсером Джоном Бергом.

Предполагается, что Освальд Кобблпот появится в новом сольном фильме о Тёмном Рыцаре, однако официальных анонсов не стоит ждать раньше июля, поскольку по условиям контракта с FOX будущий режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз должен до конца июня работать над «Планетой обезьян: Война». 

Кроме того, Пингвин может стать участником и любого другого фильма бэт-вселенной, среди которых «Готэмские Сирены», «Отряд Самоубийц 2», «Бэтгёрл» и «Найтвинг», однако все эти проекты DC и WB находятся на ранних стадиях разработки.

 

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