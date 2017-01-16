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Герои НАСА

16.01.2017 10:00
Герои НАСА

Драма «Скрытые фигуры», повествующая о трех одаренных афроамериканках, в 1960-х работавших на NASA, оказалась на первом месте в топе бокс-офиса США, заработав за уик-энд 25,3 миллиона долларов. Между тем, общие сборы ленты «Изгой-один» почти достигли миллиарда долларов и равняются $980 миллионам.

Суммарные сборы же «Скрытых фигур» составляют на данный момент $59,7 миллиона. Вторую строчку в топе занял мультфильм «Зверопой», который принес в копилку создателей $18,5 миллионов. Обласканный критиками мюзикл «Ла-Ла Ленд» поднялся на две строчки вверх, собрав за неделю еще  $17,5 миллионов.

 

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