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Герой Цезарь

04.07.2017 15:30
Герой Цезарь

Промо-кадр к фантастическому блокбастеру «Планета обезьян: Война», снятого режиссером Мэттом Ривзом, поставившим также и предыдущую часть франшизы, «Планету обезьян: Революция». 

По сюжету триквела, Цезарь и его обезьяны вынуждены вступить в смертоносный конфликт с армией людей, которыми командует безжалостного Полковника. После того, как обезьяны стали нести колоссальные потери, Цезарь начинает борьбу со своими темными инстинктами и отправляется в мифический поход с целью отомстить за сородичей. На этот раз история сведёт Цезаря и Полковника лицом к лицу, сделав эту встречу определяющей для будущего обоих видов и будущего всей планеты.

Сценарий написал сам Ривз в компании с Марком Бомбэком («Росомаха: Бессмертный»). Актерский состав включает в себя Энди СеркисаВуди ХаррельсонаСтива ЗанаДжуди Грир, Макса Ллойда-ДжоунсаСару Кэннинг и других.

В отечественном прокате фильм окажется 13 июля.

 

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