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Гладиаторы Японии

10.08.2017 09:20
Гладиаторы Японии

Опубликован зарубежный постер марвеловского блокбастера «Тор: Рагнарёк». Главные роли в супергеройской ленте режиссера Тайки Вайтити исполнили Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Марк Руффало, Кейт Бланшетт, Карл Урбан, Тесса Томпсон и Джефф Голдблюм.

Сюжет расскажет о том, как заключенный на варварской планете Сакаар Тор (Хемсворт) без своего молота Мёльнира пытается найти способ быстрее попасть обратно в Асгард, чтобы остановить Рагнарёк – процесс разрушения его родного мира, несущий конец Асгардийской цивилизации – от могущественной новой угрозы в лице безжалостной Хелы (Бланшетт). Но сначала ему предстоит выстоять в смертельном гладиаторском поединке против одного из Мстителей – Невероятного Халка (Руффало).

Сценарий ленты написал Эрик Пирсон по сюжету Крэйга Кайла, Кристофера Йоста и Стефани Фольсом. Свои силы с Тором и Халком объединит Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Также в состав третьего «Тора» вошли Идрис Эльба (Хеймдалл), Джейми Александер (Сиф), Энтони Хопкинс(Один), Рэй Стивенсон (Вольштагг), сам Тайка Вайтити (гладиатор Корг) и Сэм Нилл, чья камео-роль всё еще тщательно скрывается. 

На российский экранах «Рагнарёк» окажется 2 ноября.

 

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