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Год Ксандера

01.01.2017 17:36
Год Ксандера

Четыре кислотных китайских постера боевика «Три икса: Мировое господство» В новой части экшен-франшизы Ксандер Кейдж (Вин Дизель) и его команда экстремалов будут искать невероятно опасное оружие под названием «Ящик Пандоры».

Суперагент Ксандер Кейдж возвращается из добровольного изгнания, чтобы найти зловещее и мощное оружие «Ящик Пандоры». Но герою придется поспешить: завладеть оружием хочет опасный Сян и его команда головорезов. Для победы в опасной гонке, на кону которой стоит судьба человечества, Ксандер собирает свой отряд из ищущих острых ощущений экстремалов.

За постановку отвечает режиссер Д.Дж. Карузо («Забирая жизни», «На крючке»), а в каст вошли Сэмюэл Л. ДжексонНина ДобревТони ДжаРори МакКэннРуби РоузДонни ЙенНикки ДжемТони Коллетт и другие.

Российский релиз триквела «Трех иксов» намечен на 19 января 2017 года.

 

 

 

 

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