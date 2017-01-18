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Годы Логана

18.01.2017 13:00
Годы Логана

В Сеть попал свежий кадр из блокбастера «Логан» с участием Хью Джекмана в образе престарелого Росомахи. Заключительная часть трилогии сольных фильмов о легендарном мутанте окажется на экранах в марте.

В недалеком будущем потрепанный годами Логан ухаживает за больным Профессором Икс (Патрик Стюарт) в убежище на границе США и Мексики. Но попытки Логана скрыться от мира и своего наследия прекращаются ровно на том моменте, когда в их жизни появляется девочка-мутант (Дафна Кин), преследуемая силами зла.

Режиссером картины выступил Джеймс Мэнголд. Сценарий писали Майкл ГринБегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и сам Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Стивен Мерчант (Калибан), Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. ГрантЭрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Элизабет Родригес, Дэйв Дэвис, Лорен Гросс, Дэвид Каллавэй, Ребекка Чулев, Дж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

Российская премьера «Логана» должна состояться 2 марта. 

 

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