Годы Логана

В Сеть попал свежий кадр из блокбастера «Логан» с участием Хью Джекмана в образе престарелого Росомахи. Заключительная часть трилогии сольных фильмов о легендарном мутанте окажется на экранах в марте.

В недалеком будущем потрепанный годами Логан ухаживает за больным Профессором Икс (Патрик Стюарт) в убежище на границе США и Мексики. Но попытки Логана скрыться от мира и своего наследия прекращаются ровно на том моменте, когда в их жизни появляется девочка-мутант (Дафна Кин), преследуемая силами зла.

Режиссером картины выступил Джеймс Мэнголд. Сценарий писали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и сам Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Стивен Мерчант (Калибан), Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. Грант, Эрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Элизабет Родригес, Дэйв Дэвис, Лорен Гросс, Дэвид Каллавэй, Ребекка Чулев, Дж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

Российская премьера «Логана» должна состояться 2 марта.