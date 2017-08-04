Годы зомби

AMC поделились промо-постером к сотому эпизоду «Ходячих мертвецов», а также закадровым видео с комментариями от участников актерского состава. Восьмой сезон зомби-хоррор сериала стартует 22 октября.

Воодушевленные итогом схватки в финале 7-го сезона Рик Граймс и его объединенная команда, состоящая из жителей сообществ «Александрия», «Королевство» и «Хиллтоп», собирают все силы для наступления против Нигана (Джеффри Дин Морган) и армии «Спасителей», которые так же планируют нанести ответный удар и вернуться для новой битвы.

Шоураннером проекта снова выступает Скотт М. Гимпл, а исполнительными продюсерами – Дэвид Алперт, Гэйл Энн Херд, Том Льюз, Грег Никотеро и Роберт Киркман.