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Горький разрыв

20.11.2017 17:30
Горький разрыв

Фил Лорд и Кристофер Миллер, покинувшие режиссерское кресло проекта «Соло: Звёздные Войны. Истории» за пару недель до окончания съемок, рассказали о своих впечатлениях от работы над фильмом и позитивном опыте, который дуэту удалось вынести после истории разрыва с Lucasfilm.

«Сам процесс съемок был замечательным, мы работали вместе с потрясающим актерским составом и командой», ‒ заявил Лорд. «Что же касается ухода из проекта, то он был вызван исключительно добрыми намерениями с обеих сторон, просто наш подход к созданию кино радикально отличался от их видения. Разрыв действительно существовал, и он оказался слишком большим. Иногда подобное случается, и это очень грустно, но мы многому научились у наших коллег и вынесли для себя полезный урок, став лучшими режиссерами, чем были ранее».

«Да, у нас сложились действительно хорошие отношения с кастом и остальными участниками команды, мы очень болели за них. Но теперь наш отпуск завершен, и в скором времени мы приступим к созданию сиквела “Лего Фильма” и анимационной ленты “Человек-паук” про Майлза Моралеса», ‒ добавил Миллер.

Хотя истинную причину увольнения Лорда и Миллера Lucasfilm не раскрывают, инсайдеры сообщают, что поводом для этого послужил конфликт режиссеров с главой кинокомпании Кэтлин Кеннеди и сценаристом Лоуренсом Кэзданом, которым не понравился комедийный стиль дуэта и постоянные импровизации на съемочной площадке. Уже через несколько недель у руля проекта встал Рон Ховард, переснявший (по неофициальной информации) больше 80% фильма.

Премьера космического блокбастера по-прежнему назначена на 24 мая 2018 года.

 


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