Горы Колорадо

Идрис Эльба и Кейт Уинслет на первых кадрах из мелодрамы «Между нами горы», снятой по одноименному бестселлеру Чарльза Мартина. Сюжет посвящен двум малознакомым людям, уцелевшим после крушения самолета в суровых условиях гор Колорадо.

В окруженном горами аэропорте Солт-Лейк-Сити отменены все рейсы из-за непогоды. Двое случайных знакомых, Бен и Эшли, решают лететь на маленьком частном самолете. Оба они опаздывают по своим делам и сильно торопятся. К несчастью, самолет терпит крушение в горах. Пилот погибает, и два малознакомых пассажира остаются наедине друг с другом среди заснеженных вершин. Чтобы спастись, им придется совершить невозможное. В короткий срок им предстоит узнать и довериться друг другу во спасение своих жизней.

Режиссером выступил Хани Абу-Ассад, а над сценарием работал Крис Вайц («Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории»). В каст также вошли Дермот Малруни, Бо Бриджес, Марси Хауз, Наташа Бернетт и другие.

На широких экранах лента окажется 19 октября.