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Гость Альфы

26.07.2017 21:30
Гость Альфы

Стал доступен очередной отрывок из фэнтези «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона. Сюжет основан на классической серии sci-fi комиксов и повествует о миссии двух космических оперативников в исполнении Кары Делевинь и Дэйна ДеХаана в межгалактический мегаполис Альфа.

Валериан (ДеХаан) и Лаурелин (Делевинь) в XXVIII веке исследуют столицу тысячи миров, на предмет того, могут ли местные жители принести вред Земле. В этом огромном городе, разделенном на множество секторов, сошлись представители со всех уголков необъятной Вселенной, чтобы при помощи своих знаний и эксклюзивных технологий творить благо в населенном космосе. Но среди 17 миллионов его населяющих существ есть и такие, кто преследует совсем иные цели. Именно с ними призваны бороться наши герои. Валериан и его напарница должны выследить и обезвредить преступников до того, как они окрепнут и начнут творить свои злые дела.

Актерский состав также включает в себя РианнуИтана ХоукаДжона ГудманаРутгера Хауэра и Клайва Оуэна. В широком прокате кинокомикс окажется с 10 августа.

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