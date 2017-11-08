Гость из Египта

Первое появление Дуэйна Джонсона в роли антигероя Чёрного Адама из киновселенной DC может состояться достаточно скоро: источники The Wrap рапортуют, что персонаж Скалы значится в сценарии «Отряда самоубийц 2».

По имеющейся у издания информации, сюжет второго «Отряда» расскажет о миссии суперзлодеев по поиску оружия массового поражения ‒ им и окажется Чёрный Адам в исполнении Джонсона. Правда, источники сайта добавляют, что Адам не будет центральным антагонистом фильма и лишь ненадолго возникнет на экранах.

Режиссером сиквела назначен Гэвин О'Коннор («Воин», «Расплата»). Первую версию сценария написал Адам Козад, затем его скрипт переделал Зак Пенн («Мстители», «Люди Икс: Последняя битва»). Старт съемок второй части «Отряда самоубийц» намечен на март 2018-го. Что же касается сольного «Чёрного Адама», то он на данный момент успел обзавестись только сценаристом.