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Новости кино

Грязь в прокате

30.05.2017 17:10
Грязь в прокате

Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский предложил установить обязательный взнос в размере 5 млн рублей для получения любым фильмом (в том числе и российского производства) прокатного удостоверения на показ в кинотеатрах.

«Фиксированный вход оставляем 5 млн, это полный консенсус, вводим строку, что при сборах свыше платится процент с оборота. Он устанавливается представлением правительства, посмотрим, как это будет работать. До 18-го года еще подискутируем», – сообщил Мединский на встрече с продюсерами. Обязательные отчисления будут поступать непосредственно в Фонд кино, а затем направляться на поддержку российской киноиндустрии, то есть на производство и прокат отечественных фильмов.

Поскольку подобный законопроект поставит под угрозу прокат большинства независимых картин, в Фонде кино решили создать специальную комиссию, которая будет решать, какие особо значимые фестивальные ленты освобождать от уплаты взноса. В комиссию войдут авторитетные кинематографисты и критики.

«Фонд кино будет компенсировать эту сумму наиболее выдающимся произведениям. Как — это будет обсуждаться, это мы решим. Таким образом мы попробуем решить три задачи — собрать деньги, очистить от грязи прокат и предположить, что блокбастеры платят больше, но точный процент просто не будем пока оговаривать», – уточнил министр.

 

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