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Хаос на Багамах

30.04.2017 17:15
Хаос на Багамах

Сет Роген и The Lonely Island объединяются для создании комедии о провальном музыкальном фестивале. Сюжет ленты перекликается с недавним скандалом, развернувшимся вокруг фестиваля Fyre на Багамах, посетить который в последний момент отказались почти все заявленные организаторами звездные исполнители и группы.

В лайн-апе фестиваля категории «люкс» значились такие музыканты, как Blink-182, Migos, Major Lazer, Pusha-T, и Disclosure, а цена на билеты варьировалась 1500 до 400 000 долларов. Однако за сутки до начала мероприятия Blink-182 объявили об отмене своего концерта по причине отсутствия «всего необходимого» для проведения концерта. Перед этим приехавшие на фестиваль зрители сообщили о хаосе, творящемся на Fyre, и полном отсутствии какой-либо организации: вместо обещанных роскошных условий гости обнаружили лишь недостроенные палатки и разбросанные матрасы, а при попытке покинуть остров также столкнулись с трудностями.

По словам участников The Lonely Island, идея фильма пришла к ним с Рогеном еще до новостей о скандале с фестивалем Fyre. Название ленты и дата релиза на данный момент не сообщаются.

 

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