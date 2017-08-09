Ходячий мертвец

Джеймс Кэмерон дал новое интервью изданию Empire, в котором поделился подробностями о сиквелах «Аватара» и рассказал, что главным злодеем всех четырех фильмов выступит полковник Майлз Куоритч в исполнении Стивена Лэнга.

«Интересной и довольно дерзкой чертой всех сиквелов „Аватара“ является то, что в центре внимания окажутся по сути те же самые персонажи. Появятся также и новые действующие лица, множество существ и локаций. Иными словами, я беру уже знакомых вам героев, помещаю их в доселе невиданные места, где они продолжат свое путешествие. Но это не значит, что в каждом фильме у нас будут сплошь новые персонажи. Это же справедливо для главного злодея, и вот тут начинается самое интересное ‒ им будет тот же самый мужик. Тот же самый ублюдок будет во всех четырех частях. Он безумно хорош и становится только лучше. Я заверяю, Стивен Лэнг вас просто поразит», ‒ говорит Кэмерон.

Каждая новая часть «Аватара» будет самостоятельным произведением с индивидуальным сюжетом, но в итоге они свяжутся в одну большую историю. К своим ролям вернутся Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джоэл Давид Мур и Мэтт Джеральд, персонажа которого, как и полковника Куоритча, создатели франшизы собираются возродить из мертвых. Компанию им составят Клифф Кертис («Бойтесь ходячих мертвецов») и Уна Чаплин.

Старт съемок всех четырех картин запланирован на 25 сентября. Премьеры сиквелов ожидаются 18 декабря 2020, 17 декабря 2021, 20 декабря 2024 и 19 декабря 2025 года.