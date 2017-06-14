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Холодная месть

14.06.2017 10:00
Холодная месть

Накануне Стивен Кинг сообщил, что президент США Дональд Трамп заблокировал его в твиттере. Вскоре на помощь к «королю ужасов» пришла Джоан Роулинг, которую Трамп пока что не успел добавить в чёрный список.

Ранее Кинг не раз критиковал в соцсети действия 45-го американского президента и в целом отзывался о нем далеко не самым лестным образом, в итоге получив бан. «Трамп заблокировал меня и не дает читать его твиты. Возможно, мне придется убить себя», ‒ поделился писатель своим несчастьем.

Однако читать твиттер президента Кинг всё же сможет ‒ благодаря создательнице Гарри Поттера Джоан Роулинг, которая пообещала, что будет пересылать ему твиты Трампа в личных сообщениях. «Благодарю», ‒ ответил Стивен. «Может, это какая-то мистификация. Но я в порядке. Ведь у меня всегда будет [вице-президент Майк] Пенс, ха-ха-ха».

 

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