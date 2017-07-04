Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
2016 и все, все, все.
Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года
Хитрая наживка.
13 фильмов, обманывающих зрителя открывающей сценой
Большая перемена.
15 экранных злодеев, ставших героями
Привезли его домой, оказался он живой.
10 фильмов, не осмелившихся прикончить главного героя
Ищите и найдете.
13 «пасхальных яиц» для самых внимательных зрителей
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Холодная земля

04.07.2017 17:00
Холодная земля

Появился новый постер атмосферного детектива «Ветреная река» с Элизабет Олсен и Джереми Реннером в главных ролях. Срежиссировал триллер Тэйлор Шеридан, известный в качестве сценариста «Убийцы» и «Любой ценой».

Немолодой Кори Ламберт (Реннер) после смерти дочери нашел себе такую работу, где его никто не будет тревожить, и он весь день будет пропадать вдали от людской толпы. Его работа для Департамента охоты и рыболовства заключается в том, что он поддерживает популяцию хищников в необходимых пределах, то есть занимается их отстрелом. Как-то раз, находясь на территории бывшей индейской резервации Винд Ривер, он обнаруживает тело девушки, которую изнасиловали и убили. Его «находка» заинтересовывает не только местную полицию, но и ФБР, которое присылает своего агента для расследования. Так как дело не самое резонансное, то выбор падает на недавнюю выпускницу Академии (Олсен). Прибыв на место, она понимает, что без проводника в этих диких землях ей будет очень тяжело и обращается к Ламберту за помощью.

Также в каст проекта вошли Джон БернталДжулия ДжонсМартин СенсеймерГрэм ГринКелси ЭсбайлГил Бирмингем и другие. В широком прокате «Ветреная река» окажется 3 августа.

 

Update: Плюс еще один плакат, на этот раз французский

 

 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Действуй, сестра!. 10 пар и троек сестер, ставших знаменитыми актрисами (Борис Иванов, Film.ru)
05.10.2016
Борис Иванов, Film.ru

Действуй, сестра!

В индустрии развлечений немало семейных кланов. Дети и родители, мужья и жены, братья и сестры… А как насчет просто сестер?   →
Музыкальная пауза: Камео в клипах рок-исполнителей. Камео актеров в клипах рок-исполнителей (Роман Филин, Film.ru)
23.07.2015
Роман Филин, Film.ru

Музыкальная пауза: Камео в клипах рок-исполнителей

Для клипов рок-исполнителей характерно показывать группу в действии, чтобы таким образом прорекламировать живое выступление артиста и завлечь на него зрителя. Однако сюжетные вставки рокерам тоже...  →
Мал, да удал!. 15 звезд, превзошедших успех своих старших братьев и сестер (Евгений Ухов, Film.ru)
06.07.2015
Евгений Ухов, Film.ru

Мал, да удал!

Что вы знаете о страданиях, если вам никогда не довелось быть младшим братом или сестрой? Это только кажется, что родители больше любят младшеньких и им достается все самое лучшее…  →
Блог: Вот вы наверняка не видели эту симпатичную рекламку с Реннером (Евгений Ухов)
05.05.2017
Евгений Ухов

Блог: Вот вы наверняка не видели эту симпатичную рекламку с Реннером

Вот вы наверняка не видели эту симпатичную рекламку с Реннером. А она веселая, дарю, не жалко.  →
показать еще

Новости по теме

23.06.2017
Режиссер «Доктора Стрэнджа» заглянул на съемки «Мстителей 3».
17.06.2017
Новый плакат триллера «Ветреная река» с Олсен и Реннером.
11.06.2017
Отрывок и постер «Ветреной реки» с Реннером и Олсен.
25.05.2017
Трейлер детектива «Ветреная река» с Олсен и Реннером.
03.04.2017
Бесцензурный трейлер комедии «Ингрид едет на запад».

 

Свежие рецензии


Главное

Кто все эти люди?
04.07
Кто все эти люди?
10 забытых сериалов, снятых в конце второго тысячелетия
Тебе конец! Но это не точно…
03.07
Тебе конец! Но это не точно…
10 самых нелепых смертельных угроз в адрес актеров кино и ТВ
Одно лицо!
02.07
Одно лицо!
10 актеров, которые играли одни и те же роли в не связанных фильмах
Эта песня хороша, начинай сначала
01.07
Эта песня хороша, начинай сначала
10 грядущих сиквелов, которые послужат началом перезагрузки франшиз
Выживает сильнейший!
30.06
Выживает сильнейший!
10 лучших фильмов о вынужденной войне всех против всех
Сладость или гадость?
29.06
Сладость или гадость?
13 лучших мультяшных злодеев
Хищные вещи века
27.06
Хищные вещи века
Топ-10 вымышленных брендов в кинематографе
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 кочующих по Голливуду предметов реквизита 15 кочующих по Голливуду предметов реквизита
10 лучших российских операторов-постановщиков 10 лучших российских операторов-постановщиков
10 сериалов, допустивших ошибку с выбором главного героя 10 сериалов, допустивших ошибку с выбором главного героя
20 культовых хорроров 80-х 20 культовых хорроров 80-х
10 самых необычных интерпретаций сюжета «Семи самураев» 10 самых необычных интерпретаций сюжета «Семи самураев»
20 актеров, пришедших в кино обеспеченными людьми 20 актеров, пришедших в кино обеспеченными людьми

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть