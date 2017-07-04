Холодная земля

Появился новый постер атмосферного детектива «Ветреная река» с Элизабет Олсен и Джереми Реннером в главных ролях. Срежиссировал триллер Тэйлор Шеридан, известный в качестве сценариста «Убийцы» и «Любой ценой».

Немолодой Кори Ламберт (Реннер) после смерти дочери нашел себе такую работу, где его никто не будет тревожить, и он весь день будет пропадать вдали от людской толпы. Его работа для Департамента охоты и рыболовства заключается в том, что он поддерживает популяцию хищников в необходимых пределах, то есть занимается их отстрелом. Как-то раз, находясь на территории бывшей индейской резервации Винд Ривер, он обнаруживает тело девушки, которую изнасиловали и убили. Его «находка» заинтересовывает не только местную полицию, но и ФБР, которое присылает своего агента для расследования. Так как дело не самое резонансное, то выбор падает на недавнюю выпускницу Академии (Олсен). Прибыв на место, она понимает, что без проводника в этих диких землях ей будет очень тяжело и обращается к Ламберту за помощью.

Также в каст проекта вошли Джон Бернтал, Джулия Джонс, Мартин Сенсеймер, Грэм Грин, Келси Эсбайл, Гил Бирмингем и другие. В широком прокате «Ветреная река» окажется 3 августа.

Update: Плюс еще один плакат, на этот раз французский