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Холодный Берлин

01.06.2017 12:09
Холодный Берлин

Стал доступен отрывок из шпионского экшен-триллера «Взрывная блондинка» – киноадаптации графического романа «Самый холодный город» с Шарлиз Терон и Джеймсом МакЭвоем в главных ролях.

Сюжет посвящен временам холодной войны, когда агент британской разведки Лоррейн Броутон (Терон) прибывает в Западный Берлин, чтобы расследовать убийство коллеги. Это официальная версия событий, настоящее же задание – найти пропавший список двойных агентов, из-за которого и был убит её друг. Для этого героиня объединяет свои силы с Дэвидом Персивалем (МакЭвой) – начальником местной резидентуры, который поможет Лоррейн выжить в смертоносных шпионских играх.

Режиссерское кресло занял Дэвид ЛейтчДжон Уик», «Дэдпул 2»), автором сценария выступил Курт Йонстад («300 спартанцев», «Последняя фотография»). В каст ленты также вошли София Бутелла, Джон Гудман, Тоби Джонс, Эдди Марсан и Джеймс Фолкнер.

Премьера «Взрывной блондинки» состоится 27 июля.

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