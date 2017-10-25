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Хозяин будущего

25.10.2017 12:30
Хозяин будущего

Toho Pictures поделились вторым официальным трейлером анимационной ленты «Годзилла: Планета монстра». Релиз первого полнометражного мультфильма о культовом кайдзю запланирован на 17 ноября.

«Годзилла: Планета монстра» выводит франшизу на неизведанную ранее территорию, рассказывая о мире будущего, в котором Годзилла доминировала над человечеством в течение последних 20 000 лет, что привело к решающему противостоянию между представителями двух видов.

Место режиссера проекта делят Кобун Шизуно («Кулак Северной звезды: Легенда Кенширу») и Хироюки Сешита («Полулюди», «Рыцари Сидонии»). Автором сценария выступил Гэн УробутиПризрак: Реквием по Призраку»).

 
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