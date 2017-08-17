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Правящий вид

17.08.2017 08:30
Правящий вид

Toho Pictures поделились дебютным трейлером и постером анимационной ленты «Годзилла: Планета монстра». Релиз первого полнометражного мультфильма о культовом кайдзю запланирован на 17 ноября.

«Годзилла: Планета монстра» выводит франшизу на неизведанную ранее территорию, рассказывая о мире будущего, в котором Годзилла доминировала над человечеством в течение последних 20 000 лет, что привело к решающему противостоянию между представителями двух видов.

Место режиссера проекта делят Кобун ШизуноКулак Северной звезды: Легенда Кенширу») и Хироюки СешитаПолулюди», «Рыцари Сидонии»). За сценарий отвечает Гэн УробутиПризрак: Реквием по Призраку»).

 

 

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