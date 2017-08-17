Правящий вид

Toho Pictures поделились дебютным трейлером и постером анимационной ленты «Годзилла: Планета монстра». Релиз первого полнометражного мультфильма о культовом кайдзю запланирован на 17 ноября.

«Годзилла: Планета монстра» выводит франшизу на неизведанную ранее территорию, рассказывая о мире будущего, в котором Годзилла доминировала над человечеством в течение последних 20 000 лет, что привело к решающему противостоянию между представителями двух видов.

Место режиссера проекта делят Кобун Шизуно («Кулак Северной звезды: Легенда Кенширу») и Хироюки Сешита («Полулюди», «Рыцари Сидонии»). За сценарий отвечает Гэн Уробути («Призрак: Реквием по Призраку»).