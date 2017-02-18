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И гаснет магия

18.02.2017 08:30
И гаснет магия

Супергеройская лента DC и Warner Bros. «Шазам» обзавелась потенциальным режиссером. Как сообщают The Wrap, со студией ведет переговоры Дэвид Ф. Сандберг, постановщик хоррора «И гаснет свет…», а также грядущего «Проклятия Аннабель 2».

Сюжет рассказывает о тинэйджере по имени Билли Бэтсон, который может превращаться в супергероя, произнеся магическое слово «Шазам!», в оригинале являющееся акронимом шести легендарных богов и героев древнего мира и их способностей: мудрости Соломона (Solomon), силы Геракла (Hercules), стойкости Атласа (Atlas), мощи Зевса (Zeus), смелости Ахиллеса (Achilles) и скорости Меркурия (Mercury).

Изначально сценарий разрабатывался Дарреном Лемке («Шрэк навсегда», «Ужастики»), но позднее он переключился на сиквел «Ужастиков», уступив место Генри ГэйденуВнеземное эхо»). Главным злодеем должен был стать Чёрный Адам в исполнении Дуэйна Джонсона, однако теперь персонаж Скалы получит свой сольный фильм и в «Шазаме» появляться пока что не планирует.

Выход блокбастера в широкий прокат ожидается в 2019 году.

 

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