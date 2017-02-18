И гаснет магия

Супергеройская лента DC и Warner Bros. «Шазам» обзавелась потенциальным режиссером. Как сообщают The Wrap, со студией ведет переговоры Дэвид Ф. Сандберг, постановщик хоррора «И гаснет свет…», а также грядущего «Проклятия Аннабель 2».

Сюжет рассказывает о тинэйджере по имени Билли Бэтсон, который может превращаться в супергероя, произнеся магическое слово «Шазам!», в оригинале являющееся акронимом шести легендарных богов и героев древнего мира и их способностей: мудрости Соломона (Solomon), силы Геракла (Hercules), стойкости Атласа (Atlas), мощи Зевса (Zeus), смелости Ахиллеса (Achilles) и скорости Меркурия (Mercury).

Изначально сценарий разрабатывался Дарреном Лемке («Шрэк навсегда», «Ужастики»), но позднее он переключился на сиквел «Ужастиков», уступив место Генри Гэйдену («Внеземное эхо»). Главным злодеем должен был стать Чёрный Адам в исполнении Дуэйна Джонсона, однако теперь персонаж Скалы получит свой сольный фильм и в «Шазаме» появляться пока что не планирует.

Выход блокбастера в широкий прокат ожидается в 2019 году.