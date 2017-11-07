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Игра Беверли

07.11.2017 11:20
Игра Беверли

После выхода недавней экранизации «Оно» в Сети стали появляться слухи о кастинге второй части, и на роль взрослой Бев всё чаще прочат Джессику Честейн. В интервью с порталом Screen Rant актриса прокомментировала эту информацию и сообщила, что действительно хочет сыграть в сиквеле.

«Мне очень нравятся [режиссер] Энди Мускетти и [продюсер] Барбара Мускетти, я работала с ними над фильмом “Мама” ‒ дебютной лентой Энди. Они мои близкие друзья, и конечно же я бы хотела снова поработать вместе с ними, Мускетти почти что моя семья. Я готова стать частью любого проекта, который они создают, поэтому надеюсь, что у меня получится сняться и в ”Оно”», ‒ говорит Честейн.

Мускетти займет также и режиссерское кресло второй части, над сценарием сиквела трудится Гэри Доберман. Все юные актеры, сыгравшие участников «Клуба Неудачников», вернутся и в новом фильме, где их герои появятся во флэшбэках, а демона Пеннивайза снова сыграет Билл Скарсгард. На роль взрослой Беверли также рассматривается Эми Адамс.

Мировая премьера продолжения «Оно» намечена на 6 сентября 2019 года.

 


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