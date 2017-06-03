Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Не панацея….
10 плохих фильмов, снятых после получения режиссерского «Оскара»
В бой идут одни старики.
12 возрастных актеров, продолжающих сниматься в боевиках
Общество «Трудовые резервы».
13 актеров, выдающих по несколько фильмов в год
Вы нас еще узнаете!
10 кассовых «беззвездных» фильмов
Не только супермены.
10 лучших экранизаций комиксов не о супергероях
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Индейский телепат

03.06.2017 10:10
Индейский телепат

Актриса Блю ХантДревние») воплотит образ Дэни Мунстар a.k.a Мираж в фильме «Люди Икс: Новые мутанты». Мунстар сыграет ключевую роль в сюжете ленты, как и в оригинальной арке комиксов о «Демоне-Медведе», послужившей основой для сценария.

«Новые мутанты» будут заметно отличаться по стилю от предыдущих частей франшизы: вместо классического sci-fi экшена нас ждет нечто, описываемое как «Стивен Кинг встречает Джона Хьюза», то есть молодежная драма, выполненная в хоррор-стилистике.

Команда «Новых мутантов» состоит из следующих персонажей: Мэджик (Аня Тэйлор-Джой), сестра Колосса и могущественная колдунья, умеющая телепортироваться; Вулфсбэйн (Мэйси Уильямс), которая может превращаться в оборотня по собственному желанию; Пушечное ядро (Чарли Хитон), обладающий способностью взлетать; Санспот (Генри Зага), поглощающий излучение Солнца и выделяющий мощные потоки энергии, и Варлок, техно-органическое существо, меняющее свою форму и размеры. Розарио Доусон сыграет роль доктора Сесилии Рейес – своеобразной наставницы главных героев, способной создавать вокруг себя защитное био-поле.

Режиссерское кресло проекта занимает Джош Бун («Виноваты звезды»), над сценарием работали Нэйт ГуолтниСкотт НойстадтерМайкл Х. Уэбер и сам Бун. Релиз блокбастера из киновселенной Людей Икс ожидается 13 апреля 2018 года.

 

 6

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дайджест новостей за неделю 21.11-27.11. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
27.11.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 21.11-27.11

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →

Новости по теме

01.06.2017
Звезда «Очень странных дел» в касте «Новых мутантов».
26.05.2017
Розарио Доусон сыграет в ленте «Люди Икс: Новые мутанты».
25.05.2017
Детали сюжета экшена «Люди Икс: Новые Мутанты» Джоша Буна.
12.05.2017
Аня Тэйлор-Джой и Мэйси Уильямс в касте «Новых мутантов».
22.04.2017
«Дэдпул 2» и новые «Люди Икс» получили даты релиза.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

Главные фильмы 2014 года Главные фильмы 2014 года
9 фильмов, по которым ударили события 11 сентября 9 фильмов, по которым ударили события 11 сентября
8 фильмов для встречи Дня Победы 8 фильмов для встречи Дня Победы
15 лучших экранных стриптизов 15 лучших экранных стриптизов
10 актеров, разочарованных комиксами 10 актеров, разочарованных комиксами
Итоги года: 15 лучших киногероинь 2015 года Итоги года: 15 лучших киногероинь 2015 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть