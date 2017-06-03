Индейский телепат

Актриса Блю Хант («Древние») воплотит образ Дэни Мунстар a.k.a Мираж в фильме «Люди Икс: Новые мутанты». Мунстар сыграет ключевую роль в сюжете ленты, как и в оригинальной арке комиксов о «Демоне-Медведе», послужившей основой для сценария.

«Новые мутанты» будут заметно отличаться по стилю от предыдущих частей франшизы: вместо классического sci-fi экшена нас ждет нечто, описываемое как «Стивен Кинг встречает Джона Хьюза», то есть молодежная драма, выполненная в хоррор-стилистике.

Команда «Новых мутантов» состоит из следующих персонажей: Мэджик (Аня Тэйлор-Джой), сестра Колосса и могущественная колдунья, умеющая телепортироваться; Вулфсбэйн (Мэйси Уильямс), которая может превращаться в оборотня по собственному желанию; Пушечное ядро (Чарли Хитон), обладающий способностью взлетать; Санспот (Генри Зага), поглощающий излучение Солнца и выделяющий мощные потоки энергии, и Варлок, техно-органическое существо, меняющее свою форму и размеры. Розарио Доусон сыграет роль доктора Сесилии Рейес – своеобразной наставницы главных героев, способной создавать вокруг себя защитное био-поле.

Режиссерское кресло проекта занимает Джош Бун («Виноваты звезды»), над сценарием работали Нэйт Гуолтни, Скотт Нойстадтер, Майкл Х. Уэбер и сам Бун. Релиз блокбастера из киновселенной Людей Икс ожидается 13 апреля 2018 года.