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Иной стиль

13.07.2017 13:00
Иной стиль

Создатель Хеллбоя и сценарист грядущего ребута «Хеллбой: Восстание кровавой королевы» Майк Миньола раскрыл интересную деталь о проекте: изначально фильм должен был стать частью одной вселенной с предыдущими двумя лентами франшизы, снятыми Гильермо дель Торо.

«Изначально мы собирались привязать третью картину ко вселенной дель Торо, но затем у нас появился режиссер Нил Маршалл, и планы поменялись. Поскольку фильм дель Торо может снять только он сам, и нет смысла пытаться повторить стиль его лент. Особенно в случае с таким замечательным постановщиком, как Нил Маршалл. Примерно тогда мы и решили, что это будет перезапуск. Я невероятно рад, что мы работаем с новым режиссером и пойдем иным путем, задав нашему материалу другое направление», ‒ сообщил Миньола.

Помимо нового режиссера «Хеллбой» также получил и другого исполнителя заглавной роли, которым станет звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор. По словам Миньолы, Харбору не терпится приступить к съемкам, для которых актер готовится днями напролет: «Дэвид находится в восторге от Хеллбоя, и он хочет сделать всё абсолютно правильно, постоянно спрашивает меня про сюжет, о том, что должен думать его персонаж и так далее. Мне нравится снова работать над фильмом о Хеллбое, наблюдать, как всё развивается».

«Хеллбой: Восстание кровавой королевы» изначально рассчитан под рейтинг R. Над сценарием помимо Миньолы трудятся Кристофер Голден («Призраки альбиона: наследие») и Эндрю Косби («Эврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между хоррором и кинокомиксом.

Старт съемок нового «Хеллбоя» намечен на сентябрь, дата релиза пока что не называется.

 

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