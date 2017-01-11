История Бастера

Итан и Джоэл Коэн объединяются с Annapurna Television для создания первого в своей карьере телесериала. Братья выступят режиссерами, сценаристами и продюсерами вестерн-антологии под названием «Баллада о Бастере Скраггсе».

Детали сюжета и актерский состав сериала не разглашаются. Исполнительными продюсерами выступят Меган Эллисон и Сью Нэйгл из Annapurna. «Мы невероятно рады выпавшему нам шансу поработать с Меган и Сью», ‒ сказали Коэны.

Примерная дата начала съемок также неизвестна.