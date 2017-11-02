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История Мэнсона

02.11.2017 17:40
История Мэнсона

Квентин Тарантино дописал сценарий своего нового режиссерского проекта и в данный момент находится в поиске студии ‒ это будет первый фильм постановщика, созданный без участия Miramax / The Weinstein Company и продюсера Харви Вайнштейна.

Известно, что в центре сюжета окажутся убийства Чарльза Мэнсона и его последователей из коммуны «Семья». Как сообщают источники Deadline, по структуре картина напоминает «Криминальное чтиво» и расскажет несколько историй, одна из которых посвящена Шэрон Тэйт – актрисе и жене режиссера Романа Полански, убитой членами секты Мэнсона, когда девушка находилась на восьмом месяце беременности. Роль Шэрон Тэйт предложена Марго Робби.

Помимо Робби в актерский состав могут войти Брэд Питт и Дженнифер Лоуренс, а также Сэмюэл Л. Джексон и Леонардо ДиКаприо, для которых Тарантино изначально заготовил роли ещё во время создания сценария.

Бюджет пока что безымянного фильма составит около $100 миллионов. Старт съемок намечен на лето 2018-го, выпустить ленту в прокат планируется в 2019 году.

 

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