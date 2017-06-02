Из Поднебесной

Федор Бондарчук активно разрабатывает сиквел «Притяжения», в котором к своим ролям вернутся Александр Петров, Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов. Также в каст второй части войдут несколько китайских актеров.

Производством ленты займутся Art Pictures совместно с китайскими сопродюсерами. Бюджет сиквела составит 645 миллионов рублей, при этом постановщик рассчитывает, что 250 миллионов будут выделены Фондом кино.

На широких экранах «Притяжение 2» окажется в 2019 году.