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Новости кино

Из Поднебесной

02.06.2017 15:30
Из Поднебесной

Федор Бондарчук активно разрабатывает сиквел «Притяжения», в котором к своим ролям вернутся Александр Петров, Ирина Старшенбаум и Риналь Мухаметов. Также в каст второй части войдут несколько китайских актеров.

Производством ленты займутся Art Pictures совместно с китайскими сопродюсерами. Бюджет сиквела составит 645 миллионов рублей, при этом постановщик рассчитывает, что 250 миллионов будут выделены Фондом кино.

На широких экранах «Притяжение 2» окажется в 2019 году.

 

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